Delmenhorst. Die 19-jährige Chantal Heyne, die aus Delmenhorst stammt, hofft auf Unterstützung aus der alten Heimat. Die junge Frau, Tochter einer bekannten Bäcker-Familie, will Miss Germany werden.

