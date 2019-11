5000 Euro hätte der Türkische Arbeiterverein in Delmenhorst gerne als Zuschuss für seine 40-Jahr-Feier im Oktober 2020 von der Stadt – ein Anliegen, was in der Sozialpolitik nun Irritationen auslöste. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Delmenhorst. 5000 Euro hätte der Türkische Arbeiterverein in Delmenhorst gerne als Zuschuss für seine 40-Jahr-Feier im nächsten Jahr von der Stadt. So weit, so gut. Doch das Anliegen hat in der Sozialpolitik einige Irritationen ausgelöst.