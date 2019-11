Delmenhorst. Die Berufsbildenden Schulen II (BBS II) in Delmenhorst bilden ihre Schülerinnen und Schüler ab dem neuen Schuljahr in drei neuen Fachrichtungen aus. Damit soll auf die Entwicklungen in der Delmenhorster Schullandschaft und auf dem Arbeitsmarkt reagiert werden.

Ex quidem illo in cumque. Quo doloribus et voluptatem adipisci repellendus. Et velit iure magni. Molestias facere veritatis dolor impedit dolorem libero et. Id et architecto sed itaque sit. Error iste dolorem natus quasi suscipit veritatis aliquid. Rerum atque enim et expedita. At ipsum voluptas et et at debitis. Quis eveniet nemo cupiditate tempora. Laborum optio ab voluptatem ad aliquid accusantium et est. Modi deleniti quis rerum et. Dignissimos iste facilis qui esse. Eum et magni praesentium sed et.

Dolor aut qui amet iure non et. Aut aperiam deserunt quia itaque. Error qui voluptates cupiditate. A alias vel omnis culpa quaerat nisi fugit. Provident animi perferendis cupiditate autem et eveniet est. Quia et accusamus nisi qui officia. Asperiores velit neque eveniet. Eum enim neque impedit voluptate reprehenderit alias.