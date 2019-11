Delmenhorst. Die Wochenmarktbeschicker haben sich einen besonderen Dank an ihre Kunden einfallen lassen.

Am Freitag, 29. November, in Düsternort und am Samstag, 30. November, rund ums Rathaus werden jeweils ab 8 Uhr kostenlos 3000 Kalender von den Wochenmarktbeschickern an die Kunden verteilt „In der Vergangenheit wurden verschiedene Modelle von Markttaschen als Dankeschön von uns Marktbeschickern an die Kunden verteilt. Da diese immer noch sehr viel im Umlauf sind, haben wir uns in diesem Jahr überlegt, dass wir als kleines Dankeschön für unsere treuen Kunden einen Jahreskalender vom Wochenmarkt verteilen. In diesem Kalender sind alle Marktbeschicker von beiden Märkten zu finden. Des Weiteren ist das vielfältige Angebot von den beiden Märkten mit in dem Kalender abgebildet“, teilen die Beschicker vorab mit.