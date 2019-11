Einbrecher steigen in zwei Häuser in Ganderkesee ein CC-Editor öffnen

Zwei Einbrüche hat es am Mittwoch in Ganderkesee gegeben. Foto: Patrick Seeger/dpa

Ganderkesee. Zwei Einbrüche in Wohnhäuser hat die Polizei am Mittwoch in Ganderkesee aufgenommen. Sie sucht nach Zeugen für die Taten am Ortsrand.