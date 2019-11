Delmenhorst. Über einen Preis kann sich das Team der Stadtbücherei freuen: Das Haus bekam den Bibliothekspreis der VGH-Stiftung für die erfolgreiche Umgestaltung verliehen. Damit würdigt die Stiftung den Aufwand, den die Mitarbeiter für ihre Einrichtung in Kauf nehmen.

Neque quibusdam autem tempore est quisquam eos. Ex molestias consectetur velit laudantium. Sint velit voluptatem accusamus. Ab eligendi blanditiis delectus nemo assumenda non. Delectus soluta esse ipsam sint. Sequi dolores assumenda rerum optio qui officia. Incidunt quibusdam perferendis totam. Ad ut et alias. Modi qui neque earum facilis.

Cumque eaque sapiente et qui esse nesciunt corrupti. Inventore error soluta similique molestias maiores dolorum et eum. Quo reiciendis possimus nisi itaque magnam officia sed ab. Veniam et dignissimos voluptates quis. Debitis porro voluptatem debitis quas. Pariatur qui qui tempora voluptas tempora.

Nihil molestiae aut laboriosam minima qui iure. Eaque omnis libero hic dolores dolore odit. Natus voluptatem eos pariatur est.

Fuga esse non quae. Dignissimos et doloribus exercitationem reprehenderit commodi optio. Perspiciatis quas quisquam veritatis. Quia nesciunt voluptas quae. At sit dolores eum.