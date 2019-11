Apothekeneinbrecher in Delmenhorst auf frischer Tat ertappt CC-Editor öffnen

Die Polizei hat am Montagabend zwei Einbrecher in Delmenhorst auf frischer Tat ertappt. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Nach dem Einbruch in eine Apotheke an der Bremer Straße sitzen zwei Männer nun in Untersuchungshaft. Einsatzkräfte hatten sie auf frischer Tat ertappt.