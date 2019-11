Delmenhorst. Fast eine zweistellige Millionensumme fließt in den Neubau an der Annenheider Allee. Dort ensteht in den kommenden zwölf Monaten ein neuer Standort der Bremer Sportstudio-Kette Fitness-Park. Auf dem Weg zum ersten Spatenstich mussten einige Steine aus dem Weg geräumt werden.

Eine einfaches Unterfangen war es nicht, einen Standort der Bremer Sportstudio-Kette Fitness-Park in Delmenhorst anzusiedeln. Doch am Ende ist es geglückt - mit einer langen Verzögerung allerdings, wie die Betreiber sagen. Sichtlich froh haben darum Karim Sandtmann und Manfred Mauer nun am Mittwoch auf der 1,2 Hektar großen Freifläche an Annenheider Straße nahe der TÜV-Station den symbolischen Spatenstich vorgenommen. Nach etwa zwölf Monaten Bauzeit soll die Millioneninvestition nächsten Winter stehen.

Betreiber: Mein eigener Berliner Flughafen

Dass auf dem Weg bis zum ersten Spatenstich ordentlich Sand im Getriebe knirschte, daraus machte Karim Sandtmann keinen Hehl. Immer wieder habe die Baubehörde der Stadt die Pläne und insbesondere den Brandschutz bemängelt, sodass der Bauantrag komplett neu gestellt werden musste, so Sandtmann. "Das Projekt ist mein eigener Berliner Flughafen", sagte er sarkastisch. Eine dreijährige Verzögerung hätten die Unstimmigkeiten verursacht. "Bei der Umsetzung des Brandschutzes mag es einen gewissen Ermessensspielraum geben. Aber solche Auflagen wie in Delmenhorst habe ich noch nie erlebt." Spitzen dieser Art hatte Sandtmann in der Vergangenheit wiederholt gesetzt, folglich war am Mittwoch auch kein Offizieller der Stadt beim Spatenstich - immerhin geht es um eine Investition von zehn Millionen Euro - zu sehen. Auch die Berufskollegen im Stadtgebiet hatten den Neuen einen nicht gerade warmen Empfang gestaltet, als sich einige Betreiber von Fitnessstudios und Physiotherapiepraxen in einem offenen Brief Ende 2016 gegen die Ansiedelung wehrten.

Neben Sportgeräten auch Kletteranlage und Wellness-Bereich geplant

Der Standort an der Annenheider Allee wird nun der fünfte der Kette sein und als Zwilling des Studios in Stuhr gebaut. Wie das Gebäude mit einer 100 Meter langen Front entlang der Annenheider Allee aussehen wird, ist also in der Nachbargemeinde zu sehen. Insgesamt 250 Mitarbeiter hat Fitness-Park derzeit, in Delmenhorst sollen laut Sandtmann erst 30 Angestellte starten, später werden daraus 50. Auf 4500 Quadratmetern Fläche wird neben dem Sport- und Physiotherapie-Angebot unter anderem auch ein Wellness-Bereich mit Saunalandschaften, Massage- und Entspannungszonen entstehen. Außerdem planen die Betreiber eine Boulder-Anlage, an der das freie Klettern bis in eine Höhe von 4,50 Meter möglich sein wird.

Aktuell 15.000 Kunden

Sandtmann machte ziemlich deutlich, dass man sich als Premium-Anbieter im eigenen Segment versteht. Die Monatstarife belaufen sich auf 59 bis 79 Euro. "Mit den Fitness-Discountern haben wir nichts zu tun, wir zielen auf ein anderes Publikum." Und dafür braucht es gut ausgebildetes Personal, betonte der Betreiber. Dass er mit diesem Konzept in der Stadt Erfolg haben wird, daran zweifelt Sandtmann nicht. "Von den bevölkerungsstatistischen Daten ist Delmenhorst vergleichbar mit Bremen Nord, und dort läuft unser Standort extrem erfolgreich."

15.000 Kunden in aktuell vier Filialen zählt Fitness-Park aktuell. Mit dem Angebot in Delmenhorst wollen die Betreiber auch in die Region ausstrahlen - und so zum Beispiel auch Kunden aus Ganderkesee ansprechen, wo die Kette sich 2015 ursprünglich hatte ansiedeln wollen, aber an der Politik gescheitert war. Mit Bezug auf das Kundenwachstum ist Sandtmann – mit Blick auf die direkte verkehrliche Anbindung am Autobahndreieck Delmenhorst – jedenfalls recht optimistisch gestimmt.