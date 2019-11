Delmenhorst. Am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, biegt das Delmenhorster Jazzfest mit zwei weiteren Konzerten auf die Zielgerade ein. Zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt verlost das Delmenhorster Kreisblatt 3x2 Karten für die Konzerte im Kleinen Haus.

Nach mehreren Konzerten in den vergangenen beiden Wochen steht am Freitag und Samstag nun das Hauptwochenende des Delmenhorster Jazzfests auf dem Programm.

Es startet am Freitag um 19.30 Uhr im Kleinen Haus mit dem Jan-Olaf Rodt Quartett. Mit Respekt vor der amerikanischen Jazztradition, aber auch europäischen Einflüssen interpretieren Gitarrist Jan-Olaf Rodt, Saxophonist Ignaz Dinné, Peter Gall und Andreas Lang die Melodien aus der Feder ihres Namensgebers.

Als "schillerndes Zeugnis für das Zusammenwachsen des aktuellen europäischen Jazz" bezeichnen Kritiker das Album "A Novel of Anomaly", mit dem das Andreas Schaerer Quartett als zweite Band des Abends ins Kleine Haus kommt. Die Stücke spiegeln die musikalische Herkunft und Vorlieben der Bandmitglieder. Beim treibenden „Aritmia“ steht das mediterrane Element von Akkordeonist Luciano Biondini im Mittelpunkt, bei „Dive“ bringt Gitarrist Kalle Kalima Einflüsse des finnischen Tangos ein. Der in Kamerun aufgewachsene Schlagzeuger Lucas Niggli steuert afrikanische Elemente bei, während Sänger Andreas Schaerer mit „Getalateria“ einen rockigen Jodel-Blues hinlegt.

Zweiter Abend mit Alexandra Lehmler Quartett und Makiko Hirabayashi Trio

Den zweiten Jazzfest-Abend am Samstag, 30. November, eröffnet um 19.30 Uhr im Kleinen Haus das Alexandra Lehmler Quartett. Die Trägerin des Jazzpreises Baden-Württemberg gilt als eine der profiliertesten und erfolgreichsten Jazz-Saxophonistinnen und -Komponistinnen in Deutschland. Sie nutzt laut Ankündigung den "Karawanenklang des Sopransaxophons" ebenso wie den "flexiblen Biss des Altsaxophons oder das satte Röhren des Baritonsaxophons".

Den Schlusspunkt hinter das 30. Delmenhorster Jazzfest setzt anschließend das Makiko Hirabayashi Trio. Seit 2001 spielt Pianistin Makiko Hirabayashi mit dem Bassisten Klavs Hovman und der Schlagwerkerin Marilyn Mazur als harmonisches Trio zusammen. "Alle drei Beteiligten sind in der Lage, die eigene Gestaltungskraft in den Dienst einer gemeinsamen Klangwirkung zu stellen", erklärt das Jazzfest-Team. Das aktuelle Album „Where The Sea Breaks“ widmet das Kopenhagener Trio den Kräften des Meeres

3x2 Festivaltickets gewinnen

Gemeinsam mit dem Kulturbüro der Stadt verlost das dk 3x2 Festivaltickets, die für beide Konzertabende gelten. Um zu gewinnen, schreiben Sie einfach bis Donnerstag, 14 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Jazzfest 2019" und Ihren Kontaktdaten an aktionen@dk-online.de. Telefonnummer nicht vergessen.

Die Gewinner werden am Donnerstag benachrichtigt.