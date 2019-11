Feuer in Schuppen von Obdachlosen selbst ausgelöst CC-Editor öffnen

Laut Polizei ist der Brand in dem Schuppen neben dem St. Josef-Stift auf Eigenverschulden zurückzuführen. Foto: Günther Richter

Delmenhorst . Nach dem Feuer in einem Schuppen neben dem ehemaligen St. Josef-Stift, bei dem in der Nacht zu Sonntag zwei obdachlose Männer zum Teil lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben, hat die Polizei an diesem Dienstag Ermittlungsergebnisse mitgeteilt.