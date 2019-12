Delmenhorst. Noch näher dran an Ihrem Ort: Mit der neuen Version der Smartphone-App "dk News" finden Sie Ihre Nachrichten jetzt noch schneller. Am besten laden Sie sich das Update direkt im Play Store (Android-Gerät) oder im Apple App Store (iPhone) herunter. Jetzt gratis Testmonat starten!

Ab sofort noch lokaler, persönlicher und schneller: Wir haben unsere Smartphone-App "dk News" grundlegend überarbeitet, um Ihnen den Weg zu Ihren Nachrichten noch leichter zu machen. Die Bedienung ist intuitiver und Ihre favorisierten Themen stehen im Fokus.

1. Top-News

Das wichtigste auf einen Blick: Die "Top-News" genannte Startseite der App zeigt von der Redaktion ausgewählte Nachrichten. Fester Bestandteil ist ein Abschnitt mit Nachrichten aus Delmenhorst, Ganderkesee und umzu.

2. Schnellmenü

Delmenhorst, Ganderkesee und dann Werder Bremen? Das Schnellmenü bietet Zugriff auf von Ihnen zusammengestellte Orte und Lieblingsthemen. Diese Menüleiste können Sie beliebig in den Einstellungen bearbeiten.

3. Meine Nachrichten

Lieblingsthemen im Ticker: Der Bereich "Meine Nachrichten" bündelt alle Artikel der gewählten Themen und sortiert sie nach Publikationsdatum. Durch die Gelesen-Markierung verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten mehr.

4. Push-Nachrichten

In Ganderkesee ist die Feuerwehr bei einem Großeinsatz, in Delmenhorst gab es einen Unfall und die Straße ist gesperrt – bei Ereignissen wie diesen sendet die Redaktion den Nutzern Benachrichtigungen direkt auf das Smartphone. Auch bei überregionalen Ereignissen verschickt die Redaktion Push-Benachrichtigungen. Die Benachrichtigungen lassen sich über ein übersichtliches Menü schnell an- und ausschalten.

Hier geht es direkt zu der App in Ihrem Store:

Fragen und Antworten zur "dk News":

Was bietet die App? Intuitives Bedienkonzept: per Wischgeste durch Themen und Artikel

Ihre Region im Fokus

Personalisierter Schnellzugriff auf die Lieblingsthemen

Ihre Lieblingsthemen unter "Meine Nachrichten" auf einen Blick

Gelesen-Markierung der Artikel

Push-Benachrichtigungen nach Ihren persönlichen Interessen

Stichwort-Suche

Vereinfachtes Teilen der Artikel in sozialen Medien

Kostet die App etwas? Das Installieren der App ist kostenlos. Der Zugriff auf die Artikel ist jedoch kostenpflichtig. Neukunden können die App den 1. Monat kostenlos testen. Nach Ablauf des Testmonats wird ein Abo benötigt, das Sie können die App den 1. Monat kostenlos testen. Nach Ablauf des Testmonats wird ein Abo benötigt, das Sie hier abschließen können. Zeitungs-Abonnenten des Delmenhorster Kreisblatts können die App „dk News“ kostenlos nutzen. Wenn Sie DigitalPremium- oder DigitalBasis-Abonnent sind, ist die App ebenfalls inbegriffen – genauso wie der Zugriff auf des Delmenhorster Kreisblatts können die App „dk News“ kostenlos nutzen. Wenn Sieodersind, ist die App ebenfalls inbegriffen – genauso wie der Zugriff auf www.dk-online.de. Weitere Informationen dazu sind hier zu finden.

Was sind Push-Benachrichtigungen? Push-Benachrichtigungen informieren Sie über besonders aktuelle und brisante Themen direkt auf Ihrem Smartphone, auch wenn die "dk News"-App nicht geöffnet ist. Bei dem ersten Start der App wird abgefragt, ob Sie Push-Benachrichtigungen von uns erhalten möchten. In den Einstellungen der App können Sie diese Entscheidung ggf. anpassen. An dieser Stelle haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die Push-Benachrichtigungen nach Ihren persönlichen Interessen einzustellen.