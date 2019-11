Delmenhorst. Nächsten Freitag soll in Delmenhorst erneut für einen besseren Klimaschutz protestiert werden. Die „Fridays-for-Future“-Bewegung in der Stadt kündigt einen Streik für einen "radikalen Wandel in der Klimapolitik“ an.

Die „Fridays-for-Future“-Bewegung in Delmenhorst kündigt einen weiteren Klimastreik in der Stadt für diesen Freitag, 29. November, an. Beginn ist um 11.30 Uhr vor dem Maxx-Kino am Bahnhof. Damit will sich die Gruppe Protestaktionen in ganz Deutschland und weltweit anschließen und vor Ort ein Zeichen für besseren Klimaschutz setzen. Die Initiatoren fordern laut einer Ankündigung „sofortige Klimagerechtigkeit und einen radikalen Wandel in der Klimapolitik“.

Anlass für Protest ist UN-Konferenz

Den Angaben zufolge wollen an dem Tag in mehr als 370 Städten im Land „hunderttausende junge und alte Menschen aus allen Tätigkeitsfeldern auf die Straße“ gehen, um gegen „die ignorante und unverantwortliche Umwelt- und Klimaschutzpolitik regierender Parteien zu protestieren.“ Anlass für den Protest ist die kommende Klimakonferenz aller UN-Staaten Anfang Dezember. Dort solle die Einhaltung internationaler Klimaziele überprüft werden. Im Vorfeld richten die Initiatoren bereits Kritik an die Bundesregierung, da sie vor diesem Treffen nur wenig vorzuweisen habe.

