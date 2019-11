Delmenhorst. Geht es nach der Ratsgruppe SPD & Partner, sollen die Steuererhöhungen aus dem Jahr 2018 aufgrund der Krankenhaus-Übernahme durch die Stadt jetzt wieder zurückgefahren werden. Die Stadtverwaltung hält das für keine gute Idee - zu groß sind die geplanten Investitionen in den kommenden Jahren.

Als die Stadt das Josef-Hospital Delmenhorst zum Frühjahr 2018 übernommen hat, war das ein finanzieller Kraftakt, der auch die Bürgerinnen und Bürger betroffen hat. Die Stadt drehte an der Steuerschraube, um Geld für die Übernahme frei zu bekommen. Ihre Pläne dazu stellte sie im Januar 2018 vor. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Zeit also, darüber nachzudenken, die Steuerbelastung wieder zurückzufahren.

SPD & Partner wollen Steuerbelastung senken

Das zumindest beantragt jetzt die Gruppe SPD & Partner im nächsten Finanzausschuss am 3. Dezember (17 Uhr, großer Sitzungssaal, Rathaus). Konkret sollen im Haushaltsentwurf 2020 die Grundsteuer A und B, die Hundesteuer und die Gewerbesteuer wieder auf den alten Stand abgesenkt werden. Angesichts der Mehreinnahmen, die fürs Jahr 2018 erwartet werden - die Verwaltung ging schon im Juli von einem ziemlich dicken Plus von 18 Millionen Euro aus - sollen die Steuern wieder herabgesetzt werden, begründen Fraktionschefin Bettina Oestermann und Ratsherr Andreas Neugebauer den Antrag.

Stadt gegen Steuersenkung

Allerdings spricht sich die Stadtverwaltung gegen diesen Vorstoß aus. Sie weist auf nötige Investitionen in der Stadt hin. Zudem werden Überschüsse im Stadthaushalt weiter als Puffer für die Krankenhausfinanzierung benötigt, teilt sie in der Vorlage zur Sitzung mit.

Konkret würde die geforderte Steuersenkung den Angaben zufolge dies bewirken:

Die Grundsteuer B (die Eigentümer eines bebauten oder unbebauten Grundstücks zahlen müssen) würde jährlich rund 1,6 Millionen Euro weniger in die Stadtkasse spülen.

Die Gewerbesteuer brächte 414.000 Euro weniger ein.

Unterm Strich hätte die Stadt also rund zwei Millionen Euro weniger zur Verfügung.

Für den Fachdienst Finanzen, der die Vorlage erstellt hat, ist das problematisch. Und das liegt vorwiegend an den Investitionen, die die Stadt in den nächsten Jahren tätigen will. In der Vorlage ist etwa von den "Schwerpunkten Kita und G8/9" die Rede, also dem Vorhaben, jedes Jahr aufgrund des Kinderzuwachses eine neue Kindertagesstätte zu bauen. "G8/9" steht für die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren und damit für das Anwachsen der Gymnasien um einen zusätzlichen Jahrgang. Dafür muss zum Beispiel das Schulgebäude an der Königsberger Straße umgebaut werden, damit das Willms-Gymnasium mit einer neuen Außenstelle dort einziehen kann. Auch erhält das Maxe provisorisch neue Container auf dem Schulgelände.

"Sofortiger Neubau der Stadionhalle unerlässlich"

Zudem nennt die Stadt weitere Investitionen wie Schulsanierungen, Maßnahmen zur Abwendung des Klimawandels wie die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude inklusive Schulen und Kindergärten, den politisch beschlossenen Ausbau des Radwegenetzes oder auch die Sanierung von Sportstätten. Zur in die Jahre gekommenen Stadionhalle heißt es in der Vorlage zum Beispiel: "Ein sofortiger Neubau an zentraler Stelle ist unerlässlich", und das möglicherweise als Mehr-Zweck-Halle.

Unterm Strich, schlussfolgern die Autoren in der Vorlage der Stadtverwaltung, nehme sich die Stadt "durch eine Steuersenkung den dringend notwendigen Spielraum für dringend notwendige Investitionen und politische Ziele. "