Delmenhorst . Die Besucher lieben offenbar das Stück „Ein Festival der Liebe“. Daher gibt es im Dezember eine zusätzliche Vorstellung mit der musikalischen Zeitreise in die farbenfrohen 70er Jahre.

Das Theaterstück „Ein Festival der Liebe“ vom Niederdeutschen Theater geht in die nächste Runde. Nach einigen ausverkauften Vorstellungen im Theater Kleines Haus, Max-Planck-Straße 4, haben sich die Veranstalter für eine weitere Zusatzvorstellung entschieden.

Mitten in der Weihnachtszeit, am Sonntag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr, treten die Schauspieler erneut im Theater in ihren bunten Kostümen auf die Bühne. Vor der Aufführung gibt es wieder die Möglichkeit für Kaffee und Kuchen. Zudem ist an diesem Tag das „Theater-Café“ ab 14 Uhr geöffnet. Da die Plätze begrenzt sind, wird empfohlen, die Karten für das Café direkt mitzubestellen.

Eintrittskarten zur Veranstaltung gibt es unter (04221) 16565. Die günstigsten Tickets sind für 13 Euro erhältlich.