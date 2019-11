Delmenhorst. Mehrere verstörte Frauen, ein Mann ohne Gedächtnis und eine Schlinge, die sich immer enger zieht: Mit diesen Zutaten will das Theater Pur Besuchern einen spannenden Abend bieten.

Im Stück „Der Seelenbrecher“ nach dem gleichnamigen Roman von Sebastian Fitzek geht es um einen Serientäter. Kurz vor Weihnachten verschwinden drei Frauen. Nach einer Woche in der Gewalt des Seelenbrechers sind sie geistig schwer angeschlagen.

Geschehen in Bremen ansgesiedelt

Zugleich wird ein Mann ohne Erinnerung vor einer psychiatrischen Klinik aufgefunden. Er hat keine Papiere dabei und beginnt erst langsam, sich zu erinnern. Als nach einem Unfall weitere Menschen in die Klinik eingeliefert werden, geschieht dort ein Mord. Das Gebäude wird sofort abgeriegelt. Ob die Beteiligten dem Serientäter entkommen, soll die Zuschauer den ganzen Abend lang in ihre Sitze fesseln. Das fiktive Geschehen ist in Bremen angesiedelt.

Der Theaterverein Pur spielt das Stück am Freitag, 10. Januar, und dem folgenden Samstag und Sonntag im Haus Adelheide an der Abernettistraße 43. Die ersten Vorstellungen beginnen immer abends um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Sonntag findet die Vorstellung ab 12 Uhr statt. Ab 10 Uhr startet ein Frühstücksbuffet. Am Freitag gibt es ein Vesperbuffet und am Samstag ein Grünkohlbuffet zur jeweiligen Aufführung.

Karten für die Aufführungen kosten 14 Euro, mit Buffet 25,95 Euro. Sie sind erhältlich beim Haus Adelheide unter (04221) 23020 mit Buffet oder dem Verein Pur unter (04242) 936728 (Anrufbeantworter) nur für die Aufführungen.