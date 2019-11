Delmenhorst. Ingo Oschmann und Delmenhorst – das passt. Nicht nur, dass der Komiker und Magier mit der Stadt eine besondere Erinnerung verbindet, auch das Publikum verblüfft den Bielefelder immer wieder, wie er bei seinem Auftritt in der Divarena verriet.

Die Botschaft blieb nachdrücklich hängen: Sich selbst mehr wertschätzen und auch anderen Anerkennung zeigen. Ingo Oschmann bot am Freitagabend in der Divarena Delmenhorst mit seinem Best-of-Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“ vor etwas mehr als 100 Zuschauern eine ungewohnte und dennoch gelungene Mischung aus Stand-up-Comedy, Magie und ernsten Botschaften.

Delmenhorst ist dem Bielefelder durchaus vertrautes Terrain. Schon mehrfach war Oschmann hier zu Gast – zuletzt vor zwei Wochen beim Comedy Club an gleicher Stätte. Doch noch immer erinnert er sich gerne an einen Auftritt im Theater Kleines Haus, als seine Eltern ihn im Publikum überraschten, wie er erzählte. Ohnehin scheint ihn die Stadt immer wieder zu überraschen. „Der Abend ist skurril, ganz anders als sonst“, stellte er bereits zu Beginn seiner Show und im weiteren Verlauf immer wieder fest. Das Publikum lache an ganz anderen Stellen als er gewohnt sei. Und für das Intro einer Nummer, dass er Ehrlichkeit schätze, habe er auch noch nie Szenenapplaus bekommen.

Besonderes Zusammenspiel

Doch auf solche fast beiläufigen Bemerkungen reagierten die Zuschauer erstaunlich oft. Ob Oschmann nun die Geburt des eigenen Kindes als magischen Moment bezeichnete oder darauf aufmerksam machte, dass es reines Glück sei, in einem Land geboren zu sein, das zu den reichsten zehn Prozent des Planeten gehöre – der Applaus war ihm sicher. Eben dieses Wechselspiel schaffte eine besondere Nähe und Interaktion zwischen Künstler und Konsumenten. Da wirkte dann seine mehrfach bekundete Dankbarkeit, dass eben die zahlenden Gäste ihm dieses Bühnenleben ermöglichten, umso authentischer.

Entsprechend fiel es auch kaum ins Gewicht, dass die ganz großen oder unerwarteten Pointen ausblieben. Allein die durchweg positive Atmosphäre mit humorvollen Einlagen und ernsten, nachdenklichen Zwischentönen ließen Oschmann mit seinem Programm überzeugen. Politisch wurde er ebenfalls selten, den Grund seiner Ablehnung des Kabaretts lieferte der Komiker gleich mit: „Nur wenige arbeiten inhaltlich. Die meisten stellen sich auf die Bühne und beleidigen Politiker. Das ist despektierlich.“ Nur einen Witz über den US-Präsidenten Donald Trump wollte sich Oschmann dann doch nicht verkneifen.

Spontante Einlagen

Seinen Fokus legte der Komiker stattdessen auf Familiengeschichten oder Erzählungen aus seiner Zeit beim Fernsehen, mit dem er nie warm geworden sei. Auch mit der Promi-Welt und den Partys habe er sich nie anfreunden können, weshalb er die Live-Auftritte mit Publikum nun umso mehr schätze. Wenn Oschmann bei spontanen Einlagen noch mit seinem Gesprächspartner abklatschte oder selbst so herzhaft lachte, dass er sich die feuchten Augen reiben musste, wirkte das schlicht greifbar. Selbst in der Pause suchte er das Gespräch mit seinen Gästen, statt sich gleich in seine Kabine zurückzuziehen.

Live bedeutet auch, dass immer etwas schief gehen kann. Ein Zuschauer foppte einen von Oschmanns Tricks, ein anderer benötigte vier Versuche, um eine zuvor erhaltene Orange zurückzuwerfen – glücklicherweise hatte er ein Netz mit deren acht bekommen. Solche Momente nutzte Oschmann gekonnt, um noch einmal einen spontanen Witz nachzulegen.

Über mehr als zweieinhalb Stunden lieferte Oschmann so ein kurzweiliges wie unterhaltsames Programm ab. Sein primäres Ziel dürfte er damit erreicht haben: Das Publikum trat gut gelaunt den Weg nach Hause an und hatte nach Oschmanns Aufforderung sich selbst und auch den Sitznachbarn nette Worte zugesprochen.