Delmenhorst . Abkassieren für den guten Zweck: Oberbürgermeister Axel Jahnz saß am Freitag bei Inkoop an der Oldenburger Straße hinter der Kasse. Der Rathaus-Chef ging da nicht etwa einer neuen Beschäftigung nach. Die Aktion soll einer guten Sache dienen.

"Ist das nicht..? Das ist doch..!?“ – Solche Gedanken sind am Freitag einigen Kunden der Inkoop-Filiale an der Oldenburger Straße durch den Kopf gegangen. Hinter der Kasse saß tatsächlich Oberbürgermeister Axel Jahnz und zog die Ware über den Kassenscanner – und das für den guten Zweck, die Kinder-Wunsch-Baum-Aktion. Je mehr Artikel der Rathaus-Chef kassierte, desto besser: der Erlös aus den Verkäufen wird zugunsten der Aktion gespendet. Ermöglicht wird diese Spendenaktion von Inkoop-Geschäftsführer Bernd Oetken sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebensmittelfiliale. Jahnz hatte sichtlich Spaß am Job-Tausch und fand Zeit für einen Small Talk mit Kundinnen und Kunden.