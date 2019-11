Delmenhorst. Es ist ein dunkles Kapitel in der Stadtgeschichte: Auch in Delmenhorst setzten Firmen und die Stadtverwaltung im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene ein.

„Sehr geehrter Herr Kommandant! Ich bitte Sie in der Angelegenheit Höpken, ehemaliger Nazi-Lagerführer in der Norddeutschen Kammgarnspinnerei in Delmenhorst, der jetzt wegen Waffenbesitz und Misshandlung von polnischen und russischen Mädchen in Haft ist, auf ein weiteres gewissenloses Treiben unschuldigen Menschen gegenüber, aufmerksam machen zu dürfen... Der Nazi Höpken hat die fremden Mädchen nicht nur misshandelt, er hat ihnen auch des öfteren Lebensmittel aller Art...bei Betreten des Lagers weggenommen...“ Mit diesen erschütternden Worten beginnt ein Brief vom 6. August 1945 eines Delmenhorster Kaufmanns aus der Cramerstraße, der auf die Willkür gegenüber Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkriegs hinweist. Ob der britische Befehlshaber dies Schreiben überhaupt erhalten hat, ist zweifelhaft, denn es findet sich darauf ein mit Bleistift aufgeführter Vermerk „nicht weiterleiten“, wohl von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung, an die der Brief offenbar geschickt worden war.

Fremdarbeiter in Lagern eingesperrt

Wir verdanken es Aktenbeständen im Staatsarchiv Bremen, dass wir auch über dieses dunkle Kapitel der Delmenhorster Geschichte informiert sind, denn eine ganze Reihe von Delmenhorster Firmen und auch die Stadtverwaltung haben seinerzeit Kriegsgefangene, Deportierte und Zwangsarbeiter beschäftigt. Diese waren in Gemeinschaftslagern untergebracht. 1944 befanden sich in der Unterkunft an der Weberstraße 160 Fremdarbeiter, davon 139 Frauen. Diese stammten aus Polen und den Niederlanden. Im Lager Dwoberg befanden sich 59 „Ostarbeiterinnen“. Außerdem existierte noch eine Behausung in der „Harmonie“ mit 43 Frauen.

Insgesamt kann nichts Gutes über die Zustände in den einzelnen Lagern gesagt werden. Stadtchronist Edgar Grundig bezeichnete „die sanitären Einrichtungen in den Lagern und Baracken als nicht ausreichend“, als „verlaust“, was gefährlich erschien, da „die Läuse das gefürchtete Fleckfieber verbreiten“ konnten.

Bewaffnete Aufsicht

Die einzelnen Unterkünfte waren nicht frei zugänglich. Wachmannschaften, Werksschutz oder sonstige Kräfte hatten für Ordnung zu sorgen. Dabei wurde ein bestimmtes Verhältnis zwischen der Aufsicht und den Insassen vorgeschrieben, welches aber nicht immer eingehalten wurde. Im Lager der Weserflug an der Teppichstraße sollte ein Wachmann zwölf Insassen im Zaume halten, im Lager der Deutschen Arbeitsfront an der Hasberger Straße war das Verhältnis eins zu 20. Die Nordwolle beanspruchte für ihr Werkslager gar den Einsatz eines Bewaffneten auf sechs Arbeitskräfte, im Lager der Focke-Achgelis-Werke in Adelheide galt ein Verhältnis von eins zu vier. Selbst die Stadtverwaltung Delmenhorst hat damals im Lager Schützenhof 82 männliche Arbeiter eingesperrt.

Während die in den mit Nazideutschland verbündeten Ländern angeworbenen Kräfte Lohn, Gehalt und einen Jahresurlaub beanspruchen konnten, gab es solche Vergünstigungen für die Zwangsarbeiter nicht. Der Einsatz von Kriegsgefangenen war genau geregelt. Ihnen standen höchstens 40 Prozent der Bezüge zu, die deutsche Arbeiter erhielten. Als Zeitlohn war für die in der Landwirtschaft beschäftigten Kriegsgefangenen ein Betrag von sechs Reichspfennig pro Stunde festgelegt. Der Lohn musste vielfach außerdem noch in einem besonderen Lagergeld empfangen werden. Auch Steuern waren zu entrichten, zehn Prozent ihres Einkommens wurden dafür einbehalten.

Ausgangssperre in der Nacht

Für die im Gau Weser-Ems eingesetzten „Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums“ hatte das Ministerium in Oldenburg schon im April 1940 besondere Regelungen erlassen. Danach durften diese Personen nachts die Lager nicht verlassen und auch keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ferner waren sie von allen „deutschen Veranstaltungen kultureller, kirchlicher und geselliger Art“ ausdrücklich ausgeschlossen. Da sie auch „normale“ Gaststätten nicht betreten durften, sollte die Kreispolizeibehörde eine oder mehrere Gaststätten „einfacher Art“ für sie freigeben.

Wer den Bestimmungen nicht folgte, musste mit schweren Geldstrafen rechnen. Ab 1943 wurden die Bestimmungen noch einmal verschärft. Nun hatten sich alle „Ostarbeiter“, inzwischen auch Ukrainer und Russen, durch das Tragen eines blau-weiß umrandeten Rechtecks mit der Aufschrift „Ost“ kenntlich zu machen.