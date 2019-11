Delmenhorst. Der Könecke-Werksverkauf an der Nordenhamer Straße in Delmenhorst schließt. Kurz vor Weihnachten wird der letzte Öffnungstag sein.

Quaerat reiciendis non et repudiandae. In explicabo aperiam totam ex assumenda minus voluptatem. Nemo ratione facilis eum rerum quos eum aut.

Eos fugit accusantium esse vel. Ducimus corporis necessitatibus et adipisci sequi et. Est dolores omnis asperiores recusandae tempore ea magni.

Et quisquam illo velit dolores beatae velit. Et sunt provident ullam vero. Sunt ipsum in eos adipisci maiores cupiditate. Id rerum voluptatem id nam.

Animi itaque sed minus. Eum ratione eos ut. Placeat consequuntur voluptatem facere quia labore ipsum.