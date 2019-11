Delmenhorst. Delmenhorster Soldaten sorgen unter anderem auch in Mali für Sicherheit. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag hat sie nun besucht. Fazit: Die Männer sind nah dran an hoffnungsvollem Aufbau – und Terror.

Drei Tage bei Temperaturen von 40 Grad in Mali hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag hinter sich. In Bamako, der malischen Hauptstadt, besuchte sie niedersächsische Polizisten und eine Gruppe von Soldaten des Delmenhorster Logistikbataillons 161, um sich einen Überblick über die Arbeit dort zu verschaffen. Sie berichtet von einem Einsatz in einem um Sicherheit ringenden Land – und eine merkliche Bedrohung durch die Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Am Umschlagplatz für das ganze Land

Die Soldaten aus der Delmenhorster Einheit arbeiten am Flughafen der Hauptstadt, einem zivilen und militärisch geführten Umschlagplatz für das ganze Land. Dort, so Mittag, würden sich die Kontrollen und Sicherheitsmaßnahmen deutlich verschärfen. „Die Gefährdungslage nimmt gefühlt zu“, sagt sie. Weiter außerhalb in den ländlichen Bereichen des Landes, das vor wenigen Jahren erst einen lange anhaltenden innerstaatlichen Konflikt überwunden hat, gebe es Anschläge. Auch weil die Polizeikräfte sukzessive besser ausgebildet werden durch ausländische Fachleute, werde dabei an den Tatorten klarer, wer sie mit welchen Mitteln verübt hatte. „Es wird gesehen, dass der IS zunehmend versucht, Einfluss zu nehmen“, so Mittag.

Auch das sei ein Grund, weshalb die Delmenhorster Soldaten am Drehkreuz Bamako gute Arbeit leisten müssen und sie auch leisten.

Vertrauen in den Staat nötig

Dasselbe gelte für die Niedersächsischen Polizisten, die in Mali arbeiten, zusammen mit Militär, Regierung und nichtstaatlichen Hilfsorganisationen. Sie versuchen, die Malischen Kollegen bestmöglich auszubilden, damit auch sie ihr Wissen weitergeben können. Sie bekämpfen laut Mittag Probleme wie Menschenhandel, Schlepper, Drogenhandel oder das Einsickern des IS. Organisiert sind die ausländischen Helfer unter dem Dach der UN-Mission „Minusma“. Je mehr die Menschen in Mali darauf vertrauen können, dass die Regierung sich gegen Terror und Kriminalität in dem noch krisengeschüttelten Land durchsetzen kann, umso mehr würden sie auch versuchen, sich beispielsweise mit eigenen Unternehmen eine Existenz aufzubauen. Dies könne mittelfristig zu wirtschaftlicher Entwicklung und malischen wie ausländischen Investitionen führen.

Unbeständige Sicherheitslage

Trotz enthusiastischer Arbeit der deutschen Polizei- und Militärkräfte und der engen Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Streitkräften anderer Länder wie etwa Frankreich sei die Sicherheitslage aber „volatil“, wie Mittag nach Denkpause vorsichtig sagt – also unbeständig.

In diesem Arbeitsumfeld werden die Delmenhorster noch bis Januar arbeiten, sagt Mittag. Sie seien guter Dinge, wenn auch sehr beschäftigt, wie sie bei einem Besuch erfahren habe. Ihr Alltag finde hauptsächlich in dem großen Komplex des Flughafens statt. Auch Weihnachten würden sie in Mali bei den unwinterlichen 40 Grad verbringen, bis sie zu Beginn des kommenden Jahres zurückkehren.