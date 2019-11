Delmenhorst. Die Einrichtungen Wohnheim Fichtenstraße, Tagesstätte Delta und Solandis feiern zusammen ihr 60-jähriges Bestehen in der Delmenhorster Markthalle. In den Reden wird die Notwendigkeit solcher Einrichtungen im Raum Delmenhorst betont.

25 Jahre ist es her, dass an der Fichtenstraße ein Wohnheim für seelisch beeinträchtigte Menschen gegründet wurde. Seitdem lernen die Bewohner dort, wieder in das gesellschaftliche Leben zurückzufinden. Nun feiert die Einrichtung ihr 25-jähriges Jubiläum in der Delmenhorster Markthalle zusammen mit den Einrichtungen „Tagesstätte Delta“ und „Solandis“ (Soziale Dienstleistungen im Oldenburger Land), die 20 und 15 Jahre alt geworden sind.

Weitere Angebote wurden entwickelt

„Nach einiger Zeit merkte man, dass es nötig ist, weitere Angebote für psychisch Kranke zu entwickeln“, sagt Carsten Sauerwein, Leiter im Einrichtungsverbund des Bezirksverbandes Oldenburg, Träger des Heimes, das von der Stiftung Kloster Blankenburg betrieben wird.

Tagesstätte Delta und Solandis

So kam vor 20 Jahren die „Tagesstätte Delta“ dazu, bei der Menschen, die zwar in einer eigenen Wohnung oder bei Verwandten wohnen, aber noch nicht berufsfähig sind, wieder einen normalen Alltag erlernen sollen. Vor 15 Jahren schloss sich noch die „Solandis “ an, eine ambulante Hilfe, die Betroffenen, die (wieder) zu Hause wohnen, bei alltäglichen Problemen im Alltag beisteht.

Feiern zusammen in Markthalle

Zusammen helfen die drei Einrichtungen seit 60 Jahren seelisch beeinträchtigten Menschen, was bei der Feier in der Delmenhorster Markhalle entsprechend gewürdigt wurde.

Musik und Reden

Musikalisch wurde das Fest von Markus Liebegott und Ulf Diluweit eröffnet. Die beiden sind eng verbunden mit der Einrichtung. Dann folgten Reden unter anderem vom Ersten Stadtrat Markus Pragal als Vertreter der Stadt Delmenhorst und von Herbert Winkel, Landrat des Landkreis Vechta und stellvertretender Vorsitzender des Bezirksverbands Oldenburg. Er sprach über den Fachkräftemangel, der langsam zu spüren sei und lockte mit gutem Arbeitsklima.

Überforderung in eigener Wohnung

Sauerwein erzählte in seiner Rede, dass, bevor es die Einrichtungen gab, Betroffene in ihrer eigenen Wohnung lebten und teilweise überfordert waren oder in Einrichtungen weit weg von Familie und Freunden lebten. Vier Monate nach Eröffnung sei das Wohnheim Fichtenstraße komplett belegt gewesen.

Kein "Drehtüreffekt"

„Integration und Inklusion kann nur funktionieren, wenn auch die Gesellschaft bereit ist, diese Aufgabe mitzutragen“, sagt Sauerwein. Deswegen dankte er den Anwohnern der Fichtenstraße, die die Bewohner des Wohnheims als Nachbarn akzeptiert und aufgenommen haben. So fänden die Betroffenen leichter zurück in den Alltag. Mit dem Therapie- und Wohnangebot des Wohnheims solle ein sogenannter „Drehtüreffekt“ vermieden werden, indem die Bewohner stabilisiert werden, um wieder selbstständig zu leben und nicht immer wieder zurück in die Klinik müssen.

Buffet, Musik und Überraschungen

Nach den Reden gab es ein kleines Buffet und Getränke, bei dem sich die Gäste der Feier austauschen konnten. Die Band „Hobbyraum“ trug zur Livemusik bei und als Überraschung gab es einen Walking Act, bei dem einige Bewohner ihre selbst gestalteten Masken präsentierten.