Stadt Delmenhorst dreht an der Gebühren-Schraube CC-Editor öffnen

Bei der Müllabfuhr steigen die Beiträge für die Haushalte. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Die Gebühren und Beiträge für viele Dinge des alltäglichen Lebens werden in Delmenhorst teurer. Entsprechende neue Satzungen hat der Stadtrat Delmenhorst in seiner vergangenen Sitzung am Dienstagabend abgesegnet.