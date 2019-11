Delmenhorst. Autofahrer im Stadtsüden müssen sich ab Montag zwei Wochen lang mit einer Straßensperrung arrangieren. Der Riedeweg erhält zwischen Brendelweg und Sonderburger Straße eine neue Asphaltdecke.

Der Riedeweg im Delmenhorster Stadtsüden erhält zwischen Brendelweg und Sonderburger Straße einen neuen Straßenbelag. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Damit die alte Asphaltdecke komplett etwa vier Zentimeter tief abgefräst und eine frische Deckschicht aufgetragen werden kann, wird die Straße voll gesperrt.



Zunächst wird der Riedeweg in der Zeit von Montag, 25. November, bis Montag, 2. Dezember, vom Brendelweg bis zur Brandenburger Straße gesperrt. Im zweiten Schritt erfolgt voraussichtlich von Montag bis Freitag, 2. bis 6. Dezember, zwischen Brandenburger Straße und Sonderburger Straße eine weitere Sperrung. "So bleibt die Brandenburger Straße auch während der Arbeiten stets von einer Seite her erreichbar", teilt die Stadt mit.

Die Sperrungen gelten für alle motorisierten Verkehrsteilnehmer. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jederzeit passieren. Der Fachdienst Straßen- und Brückenbau macht darauf aufmerksam, dass witterungsbedingte Verschiebungen möglich sind.