Delmenhorst. Die Winterbeleuchtung in der Delmenhorster Innenstadt wird diesen Donnerstag eingeschaltet. Bis Mitte Februar wird die City dann mit festlichem Licht erhellt. Innenstadtakteure können sich bei Interesse an den Kosten beteiligen.

Diesen Donnerstag wird die Winterbeleuchtung in der Delmenhorster Innenstadt eingeschaltet. Darauf weist die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) in einer Mitteilung hin. Der Strom wird um 17 Uhr eingeschaltet.

Die Beleuchtung, bestehend aus 67.000 Lämpchen, ist noch recht jung: Es ist erst die dritte Saison für die Anlage. Sie erhellt die Bahnhofstraße, den Schweinemarkt, die Kirchstraße, die Gartenstraße und die Schulstraße sowie den Rathausplatz. Ihr Licht wird laut dwfg-Mitteilung bis Mitte Februar scheinen. Aus diesem Grund wird sie mittlerweile als Winterbeleuchtung betitelt und nicht mehr als Weihnachtsbeleuchtung.

Neben der dwfg haben sich die Stadtwerkegruppe und zahlreiche Unternehmen, Hausbesitzer und Innenstadtakteure an der Beleuchtung beteiligt. Wer sich als Immobilieneigentümer in der Innenstadt oder als Kaufmann oder -frau an den Kosten beteiligen möchte, kann sich an das Citymanagement der dwfg wenden. Kontakt per E-Mail an citymanagement@dwfg.de.