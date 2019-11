Delmenhorst. Den Marktplatz im Stadtzentrum ziert seit Dienstagabend eine stattliche Nordmanntanne. Der Weihnachtsbaum kam nicht allein. Er und weitere Bäume sind Spenden von Bürgern.

Gärtner des Baubetriebs haben den rund elf Meter hohen Weihnachtsbaum aufgestellt. Nach Angaben der Stadt sind auch zwei weitere stattliche Tannen auf dem Bahnhofsvorplatz und auf dem Schweinemarkt an der Cramerstraße platziert worden. Dabei handelt es sich um Spenden von Bürgern, denen die Bäume im eigenen Garten zu groß geworden sind. Nun sollen sie die Allgemeinheit erfreuen.

Der Baum auf dem Marktplatz stammt von der Ratsvorsitzenden Gabriele Baumgart aus der Schreberstraße, der am Bahnhof von Familie Schneider aus Altenesch und der am Schweinemarkt von Familie Reents aus der Straße An der Riede.

Im Video ist zu sehen, wie der Christbaum vor dem Rathaus aufgestellt worden ist.