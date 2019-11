Delmenhorst. Die Fotografin Pia Pollmanns hat die Flucht ihrer Großmutter im Zweiten Weltkrieg nachverfolgt. 40 Bilder zeichnen diesen Weg nun in einer Ausstellung der Städtischen Galerie Delmenhorst nach. Dabei wird in Teilen auch der Schrecken des Krieges erlebbar.

Da ist – diese Stille. Eine innere Leere, aufgefangen von einem Weizenfeld, das in den Tiefen es blau-weiß-grauen Himmels verschwindet. Sonst nichts. Nur dieser Acker. Irgendwo in Polen. Dort, wo früher Schlesien war. An einem Weg, auf dem Elisa Kosch im Januar 1945 vor den Russen floh.

Elisa Kosch. Mit all den anderen vorbei an Wohlau und Kloster Leubus, durch Parchwitz hindurch und durch Poischwitz, als Ziel die Tschechoslowakei. Doch soweit kamen sie nicht. Der Krieg endete, bevor sie ankamen, Elisa Kosch und ihre Mutter machten sich wieder auf den Heimweg. Vorbei an verbrannten Wäldern, toten Menschen und Tieren auf den Feldern, zu Monstern aufgequollen.



Bewegende Ausstellung

Es ist eine bewegende Ausstellung, die am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in der Remise der Städtischen Galerie eröffnet wird. Mit „Die Wege der Elisa Kosch“ setzt sich die Bremer Fotografin Pia Pollmanns intensiv und eindrucksvoll mit der Lebensgeschichte ihrer Großmutter auseinander, die Anfang 1945 gemeinsam mit ihrer Mutter aus dem schlesischen Schimmerau floh und kurze Zeit später dorthin zurückkehrte.

40 Fotos zeichnen Flucht vor Jahrzehnten nach

In rund 40 ausgewählten Fotografien zeichnet die 39-Jährige den Weg dieser Flucht nach, ohne sich an geografische Verbindlichkeiten festzuhalten. Auf der Grundlage eines 100 Seiten starken Manuskripts, in dem ihre Großmutter im Jahr 2000 all ihre Lebenserinnerungen niederschrieb, reiste die Fotokünstlerin Pia Pollmanns an den Geburtsort der Großmutter und begab sich auf Spurensuche nach einem Teil deutscher Geschichte, der nicht nur ihre Familie über Jahrzehnte prägte.

Herausgekommen sind Bilder von Straßen und Landschaften, Häusern und Feldern, die sich wie in sich ruhende Stillleben einfügen in die zum Teil aufwühlenden Erinnerungen an eine Zeit voller Unsicherheit und Schrecken. Menschen sucht man auf den Bildern Pollmanns vergebens, es gibt auch keine Tiere, stattdessen in vollkommener Symmetrie inszenierte Aufnahmen, die eine ebenso tiefe Ruhe ausstrahlen wie auch von trauriger Verlassenheit zeugen.

Erinnerungsorte der Großmutter besucht



„Als ich den Text bekam wusste ich, dass ich dorthin fahren möchte“, schilderte Pia Pollmanns am Dienstagvormittag im Pressegespräch im Haus Coburg. Insgesamt sechsmal reiste die 39-Jährige in den Jahren 2013 bis 2016 an die Erinnerungsorte ihrer Großmutter in Polen, tauchte ein in fremde Welten und fremde Biografien, stellte tiefgründige Recherchen an, hörte sich die Geschichte der heute dort Lebenden an und brachte all das in ihre Bilder. Ein Teil davon ist jetzt in der Ausstellung zu sehen.

Weitere Aufnahmen sind in einem Begleitbuch enthalten, das zur Ausstellung herausgegeben wurde und auch Textpassagen des Manuskripts enthält. Darüber hinaus ergänzt ein 40-minütiger, gelesener Ausschnitt der persönlichen Erinnerungen Elisa Koschs die Schau, der via Kopfhörer als Audioversion zu hören ist.

Die Ausstellung „Die Wege der Elisa Kosch“ wird Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in der Remise der Städtischen Galerie eröffnet und bis zum 22. März zu sehen sein. Die begleitenden Veranstaltungen der Ausstellung werden sich ebenfalls mit dem Thema „Krieg und Vertreibung“ auseinandersetzen. Weitere Infos unter www.staedtische-galerie-delmenhorst.de/