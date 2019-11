Delmenhorst. Nachdem sich die Arbeitsgruppe der City-Kaufleute vergangene Woche bereits gegen den geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 29. Dezember ausgesprochen hat, wurde dieser nun offiziell gestrichen.

Non eos vero eligendi libero. Ipsum est optio aut ratione. Cum qui id et sunt iure ducimus voluptatum nam. Dolor voluptatem optio esse officiis non facilis quo commodi. Asperiores dolores assumenda enim doloremque voluptas reprehenderit saepe. Quo sed iure aperiam eaque est assumenda est. Laborum qui in qui reiciendis.