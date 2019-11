Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets korrekten Kolumne "Quergedacht" geht es um Diebstahl am Arbeitsplatz.

Deutschland, Land der Dichter und Denker? Das war einmal. Einig Land der Langfinger! So müsste es heute heißen. Jeder vierte Deutsche gibt in Umfragen nämlich zu, schon mal etwas direkt an seinem Arbeitsplatz geklaut zu haben. Kugelschreiber, Papier, Heftklammern – nichts ist sicher vor uns kleinen Angestellten. Wir, die im Hamsterrad geknechteten Kreaturen, schlagen zurück und machen uns kurz vor Feierabend schnell noch die Taschen voll. Selbst um Klopapier wird der Arbeitgeber erleichtert. Das ist, mit Verlaub, wirklich beschissen.



Erinnert sei an den alten Witz, der zugegebenerweise auch nur geklaut ist: Sagt der Chef zum Angestellten: „Sie sind seit fast zwanzig Jahren bei uns, machen haufenweise Überstunden, sind nie befördert worden, haben nie eine Prämie bekommen und schon gar nicht um eine Gehaltserhöhung gebeten. Welche krummen Dinger drehen Sie hier eigentlich?“ Doch es sind nicht nur Mitarbeiter am unteren Ende der Nahrungskette, die Kleinganoven gleich das Büro plündern. Auch in den höheren Ebenen findet sich so manche Elster.

Je größer die Kränkung, desto länger die Finger

Psychologen haben für die Diebstähle sogar eine Erklärung. Stichwort Gratifikationskrise. Stimmt die Balance zwischen Anstrengung und Anerkennung nicht, fühlen sich Mitarbeiter nicht genügend gewürdigt, dann sinkt nicht nur die Arbeitsleistung, nein, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mit mein und dein nicht so genau genommen wird. Erlittenes Unrecht, und sei es nur ein gefühltes, wird dann schnell einmal ausgeglichen. Je größer die Kränkung, desto länger die Finger. Wer sich beraubt fühlt, der raubt zurück.

Dabei sagt der Volksmund: Betteln ist besser als stehlen, In diesem Sinne ein Gruß in die Chefetage: Wann gibt es mehr Geld?