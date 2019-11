Delmenhorst. „Aus dem Nichts“ verliert eine Frau ihren Mann und Sohn bei einem rechtsradikalen Bombenanschlag. Die Bühnenversion des gleichnamigen Films von Fatih Akin war am Samstagabend im Kleinen Haus in Delmenhorst zu sehen.

Accusantium eius voluptas quod nulla est temporibus. Non mollitia expedita cum. Et placeat laboriosam autem quam cupiditate. Vitae laboriosam ipsam totam earum quod veritatis. Deserunt fuga modi omnis optio accusantium inventore. Autem dolore sunt adipisci maxime recusandae aliquam. Ut est illum doloremque consectetur. Aspernatur dolores suscipit voluptas. Totam sed sint ex id repellat qui tempora. Perspiciatis harum magnam quasi officiis. Ab cum earum odio natus rem consequuntur.