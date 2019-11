Delmenhorst. Wenn aus Science-Fiction Fakt wird: Mit Thomas Reiter las am Freitagabend im Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst ein Prominenter aus dem Roman "Per Anhalter durch die Galaxis", der selbst schon im Weltall gewesen ist. Das Buch weise durchaus Parallelen zur realen Raumfahrt auf.

Eine Mischung, die passt: Zum Vorlesetag hat der Astronaut Thomas Reiter am Freitagabend den Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ im Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst vorgestellt und aus dem Klassiker des Autors Douglas Adams gelesen. Dazu gab er Einblicke in seine Erfahrungen im Weltall und den aktuellen Stand der Raumfahrt.

Bei dieser Kombination aus Lesung von Fiktion und Referat von Fakten wurde auch deutlich, dass Adams mit so manchem Gedankengang gar nicht so falsch lag, als er sein Werk im Jahr 1979 veröffentlichte. „Es hat Parallelen zu unserer Arbeit“, merkte Reiter an. Er selbst war der erste Europäer, der auf der Internationalen Raumstation (ISS) arbeitete und einen Weltraum-Spaziergang unternahm.

Ein faszinierender Planet

Nachdem er die beiden Hauptcharaktere Arthur Dent und Ford Perfect vorgestellt hatte, las Reiter zunächst das Kapitel über die Zerstörung der Erde. Das werde in der Realität hoffentlich nie passieren, merkte er an. „Unser Planet sieht von oben wirklich toll aus“, berichtete er aus erster Hand und zeigte auch gleich ein paar Fotos, die seine Aussage belegen sollten. Besonders fasziniere ihn die Vielfalt von Farben und Formen: Phänomene wie einen Hurrikan aus dem Weltall zu beobachten und in das berüchtigte Auge zu blicken. Gleichzeitig lasse sich jedoch auch das Ausmaß menschlichen Wirkens wie die Rodung von Waldflächen erkennen: „Man bekommt einen Eindruck, wie schwer und nachhaltig der Planet geschädigt wird. Wir zerstören ihn selbst.“ Dafür brauche es gar nicht unbedingt Außerirdische.

Als gar nicht abwegig bezeichnete Reiter dagegen den im Roman beschriebenen Reiseführer. Auch Astronauten nutzten ein Crew-Handbuch. „Da schaut man täglich rein und macht sich Notizen“, verriet er. Anders als im Buch angedeutet würde er es jedoch nicht wagen, sich für 30 Sekunden ohne Anzug aus dem Raumschiff zu begeben. „Das mag funktionieren, ist aber unglaublich gefährlich“, betonte Reiter.

Neue Antriebstechnologien

Auch vom in „Per Anhalter durch die Galaxis“ beschriebenen unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb sei die Menschheit weit entfernt. „Wir müssen uns noch mit banalen chemischen Antrieben begnügen“, sagte er und schmunzelte. Aktuell werde für Raketenstarts flüssiger Wasser- und Sauerstoff verwendet, was sogar relativ umweltfreundlich sei. Mit dem Ionenantrieb gehe der Trend jedoch wie beim Auto hin zum elektrischen Antrieb, der sei wesentlich effizienter.

Im Roman werde zudem das Raumschiff „Heart of Gold“ wesentlich komfortabler beschrieben als es etwa auf der ISS zugehe. Der Innenraum sei mit dem einer Boeing 747 vergleichbar und über Monate auch für eine Handvoll Menschen nicht üppig. „Das kommt einem mit der Zeit enger vor“, sagte Reiter. Probleme habe es deshalb innerhalb der Crew jedoch nicht gegeben. Dafür sei auch die Schwerelosigkeit ein angenehmes Gefühl, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt habe. Er erinnerte sich auch noch gut daran, als er nach vier Monaten auf der ISS erstmals eine frische Grapefruit aß, die habe besonders lecker geschmeckt – sonst sei das Konservenessen mit der Zeit doch etwas eintönig.

Anzeige Anzeige

Mars-Besiedlung muss warten

Ob er selbst auch an außerirdisches Leben glaubt? „Statistisch ist es wahrscheinlich“, meinte Reiter. Die Frage sei eher, wann dafür der Nachweis gelinge. Eine Besiedlung des Mars bis 2025, wie der amerikanische Unternehmer Elon Musk prophezeit, halte er jedoch für nicht umsetzbar mit der heute verfügbaren Technik. Das brauche noch mindestens zwei Jahrzehnte. Bis dahin lässt sich mit Science-Fiction-Romanen wie dem von Douglas Adams weiterhin die Fantasie befeuern.