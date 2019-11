Delmenhorst. Auf der Delmenhorster Burginsel stand früher ein Krankenhaus: Das inzwischen abgerissene Peter-Elisabeth-Krankenhaus wurde 1879 fertiggestellt und ist auf einem Foto von damals gut zu erkennen.

Die stolze Burg war längst Vergangenheit, doch ein anderes, weit ausladendes Gebäude hatte sich auf der Delmenhorster Burginsel breitgemacht: Das Peter-Elisabeth-Krankenhaus „thront“ auf dieser historischen Postkartenansicht aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg im Zentrum der Graft.

Rathausanlage und Wasserturm zu sehen

Das genaue Datum der „Original-Fliegeraufnahme“, so der Hinweis auf der Karte, ist leider nicht bekannt. Oberhalb der Burginsel sind in der linken Bildhälfte die Rathausanlage samt Wasserturm und weiter rechts das Amtsgericht und das Gefängnis gut zu erkennen.

Krankenhaus 1972 komplett abgerissen

Da ein größeres Krankenhaus mit ausreichenden Kapazitäten in der Stadt noch fehlte, setzte sich in den 1870er Jahren ein Verein für den Bau einer solchen Einrichtung ein. Mit Erfolg: 1879 wurde das nach dem Oldenburger Herrscherpaar benannte Krankenhaus fertiggestellt. Nach der Eröffnung des städtischen Krankenhauses in Deichhorst wurde das Gebäude ab 1929 als Berufsschule genutzt. 1965 wurden die Seitenflügel und 1972 der Rest abgerissen.