Ingo Oschmann tritt wieder in Delmenhorster Divarena auf CC-Editor öffnen

Ingo Oschmann, hier bei einem Auftriit in der Divarena 2017, kehrt ins Neue Deichhorst zurück. Archivfoto: Melanie Hohman

Delmenhorst. Entertainer Ingo Oschmann schaut mal wieder in der Divarena in Delmenhorst vorbei. Er ist so etwas wie ein Freund des Hauses.