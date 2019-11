Delmenhorst. Mit einem Benefizkonzert hat das Duo E&E erneut Geld für die Kinder-Wunsch-Baum-Aktion eingespielt.

Das musikalische Duo E&E hat sich am Freitagabend vor rund 90 Zuhörerinnen und Zuhörern ganz in den Dienst der guten Sachen gestellt und in der Turbinenhalle des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur auf der Nordwolle ein Benefizkonzert zugunsten der Kinder-Wunsch-Baum-Aktion gegeben. E&E, das sind Bläser Gerd Evers und Gitarrist Hans Hermann Evers, die schon häufiger für diesen Zweck musiziert haben. Sie haben sich dem Swing verschrieben.

Jedes dritte Kind von Armut betroffen

Vor neun Jahren, im September 2010, vor dem Hintergrund ins Leben gerufen, dass jedes dritte Kind in Delmenhorst von Armut betroffen ist, hat die Kinder-Wunsch-Baum-Aktion auch heute noch ihre Berechtigung. So reicht das Geld in den betroffenen Familien zwar für das Lebensnotwendige, aber Kinderwünsche bleiben oftmals leider unerfüllt.

So haben sich die Kooperationspartner Familien- und Kinderservicebüro der Stadt Delmenhorst, Delmenhorster Bürgerstiftung, Delmenhorster Kulturbüro, Delmenhorster Kreisblatt, Delmenhorster Wirtschaftsförderungs Gesellschaft, Landessparkasse zu Oldenburg und Stars4kids auch dieses Jahr wieder auf die Fahne geschrieben, möglichst viele kleine Herzenswünsche zu erfüllen.