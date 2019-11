Delmenhorst. Die Gemeinde St. Marien an der Louisenstraße 22 in Delmenhorst lädt unter dem Titel „Advent Creativ“ wieder zur traditionellen Herbst- und Adventsausstellung ein.

Es ist bereits die zehnte Ausgabe des Basars. Heute öffnen sich die Türen ab 12 Uhr, am morgigen Sonntag bereits ab 10 Uhr. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen im liebevoll gestalteten Ambiente, heißt es vorab. Heute Abend gibt es Biobratwurst und Kartoffelsalat, am Sonntagmittag warmes Essen, alternativ auch vegetarisch oder vegan.

Das ganze Jahr über hat das ehrenamtliche Creativ-Team um Ulla Kummer in neuesten Trends viel Schönes und Nützliches rund um die Vorweihnachtszeit geschaffen. Geschenkideen, Schmuck, Kleidung und vieles stehen zum Kauf bereit.

Freier Eintritt

Der Eintritt ist kostenlos. Der Reinerlös und Spenden für musikalische und andere Angebote (Filzworkshop für Groß und Klein heute um 14.30 Uhr und morgen um 11.30 Uhr, Samstag und Sonntag auch Entspannung durch professionelle Handmassage, Sonntag um 14.30 Uhr musikalisches Kaffeekränzchen mit dem Kammerorchester der Musikschule Strings) kommen den konkreten Entwicklungsprojekten in Brasilien, Indien, Kamerun sowie vor Ort der Kinderonkologie-Station der Professor-Hess-Kinderklinik in Bremen und dem Laurentius-Hospiz in Falkenburg zugute, teilt die Gemeinde vorab mit.