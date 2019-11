Zu einer Kontrolle musste die Feuerwehr ausrücken, um gegen schädliches Gas vorzugehen. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. Polizei, Zoll und Ordnungsamt haben am Donnerstagabend mehrere Shisha-Bars in Delmenhorst kontrolliert. In einem Fall musste die Bar geräumt werden: Es hatte sich eine gefährliche Konzentration an Kohlenmonoxid (CO) in der Luft befunden.