Weihnachtlicher Glanz im Rathaus und in der Markthalle CC-Editor öffnen

Rund 30 ausgewählte Handwerker bieten Geschenkideen rund ums Fest. Foto: dwfg

Delmenhorst. Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) lädt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, bei freiem Eintritt zur mittlerweile 28. Auflage des Delmenhorster Lichterfests ein. In liebevoll dekorierten Rathausfluren und in der Markthalle finden die Besucher jede Menge Geschenk- und Dekorationsideen zum Fest, heißt es vorab.