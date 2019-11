Delmenhorst. Ein 60-jähriger Mann ist jetzt wegen Einbruchs verurteilt worden. Seine Unschuldsbeteuerung fand vor Gericht kein Gehör.

Kurz vor Ende des vierten und letzten Verhandlungstages hat der angeklagte 60 Jahre alte Delmenhorster doch noch eine Erklärung parat gehabt(„Ich hab mir den Kopf zermartert“), warum der Zigarettenstummel mit seiner DNA ausgerechnet am Ort des Einbruchs auftauchte: Vor der Tat, berichtete er den staunenden Anwesenden im Delmenhorster Amtsgerichtssaal, hätten zwei zwielichtige Männer aus Russland und Rumänien ihm „Einbruchswerkzeug“ abkaufen wollen. Weil er nicht darauf eingegangen sei, hätten die bestimmt eine Kippe aus dem Aschenbecher genommen und am Ort des Einbruchs abgelegt. Aus Rache quasi. Er selber sei unschuldig.

Das Schöffengericht sah das nicht so und verurteilte den Mann zu zwei Jahren Gefängnis. Der Mann sei am Stadtfestwochenende im Juni 2018 mit vermutlich einem anderen in ein Einfamilienhaus in der Stadt eingestiegen und habe aus ihm taschenweise Diebesgut herausgeschafft: Schmuck, Fotoausrüstung, Mobiltelefon, Navigationsgerät, Handtaschen samt Inhalt, viel Werkzeug, sogar Einwegfeuerzeuge. Die Diebe wühlten in jedem Zimmer herum und nahmen sich so viel Zeit, dass sie noch rauchten und Schokoriegel aus dem Kühlschrank aßen. Der Schaden betrage mehr als 10000 Euro, sagte die Geschädigte. Die Versicherung zahlte, alles an persönlichem Verlorene aber könne niemand ersetzen.

Seit Jahrzehnten auffällig

Der 60-Jährige ist seit Jahrzehnten auffällig: Körperverletzungen, Drogenhandel, Einbrüche – der Strauß an Straftaten ist bunt und vor allem groß. Das letzte Mal wurde er 2012 wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und Drogenhandels zu vier Jahren komplett abgesessener Haft verurteilt. Erst ein halbes Jahr vor der neuesten Tat war er entlassen worden. Eine hohe Rückfallgeschwindigkeit, die das Gericht über eine positive Sozialprognose und damit eine gerade noch mögliche Bewährungsstrafe nicht mehr nachdenken ließ. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und drei Monate Haft beantragt.

Verteidigung will Freispruch

Die Verteidigerin des 60-Jährigen plädierte auf Freispruch. Die Kippe habe jemand anderes dort abgelegt, zudem passe der „Modus Operandi“ nicht auf ihren Mandanten. Es sei immerhin das erste Mal, dass er über eine Terrassentür in ein Haus eingestiegen sei, sagte sie, sonst habe er ja immer Schlösser aufgebrochen. Das Muster jetzt passe eher zu einer bestimmten albanischen Tätergruppe.

Kein Argument für die Richterin: In der Haft könne man durchaus noch dazulernen. Die Tat, ist sie überzeugt, habe kein Albaner, Russe oder Rumäne begangen, sondern ein Deutscher: und zwar der Angeklagte. Der wird wohl in Berufung gehen.