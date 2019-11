Delmenhorst. In den Räumlichkeiten der Volksbank in Delmenhorst Delmenhortst Schierbrok haben jetzt wieder über 20 Unternehmen aus der Region sich und ihr Ausbildungsangebot. Mit großem Erfolg.

Bei der „Nacht der Bewerber“ waren alle Branchen vertreten, in diesem Jahr neu dabei war die Kunstschule für den Kreativen Bereich. Insgesamt über drei neue Unternehmen konnten sich die 800 bis 900 Azubianwärterinnen und -anwärter informieren.

Kostenloser Haarschnitt

Wer sich für den Beruf des Friseurs interessierte, konnte mit aktuellen Azubis während eines kostenlosen Haarschnitts ins Gespräch kommen, um im Nachgang dann im Erdgeschoss beim Stand eines Fotografen Passbilder schießen zu lassen. Diese können die Suchenden dann ab nächster Woche im Fotolabor abholen und für das nächste Bewerbungsschreiben nutzen.

Bei der Firma Girschner konnten die Jugendlichen eine Coladose im Wasserbad drehen und diese damit auf eine erfrischende Temperatur abkühlen. Durch die dadurch gewonnene Energie wurden im Topf nebenan die Würstchen erhitzt, die zum Verzehr angeboten wurden.

App rückt in den Mittelpunkt

Julius Kummer, der Hauptverantwortliche der Veranstaltung in diesem Jahr, berichtete, dass die Hauptattraktion des Abends in diesem Jahr die App „TalentHero“ war. Diese App ermöglicht es Jugendlichen, sich in wenigen Minuten zu bewerben. Vorgestellt wurde die App an einem separaten Stand, dort konnte sie direkt ausprobiert werden. „Bei leckeren Cocktails und Musik ist es doch viel einfacher für die Jugendlichen, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen“, sagt Kummer weiter. Er selbst verriet, dass es auch im nächsten Jahr eine Job Messe geben wird. Diese siebte Messe wird jedoch einige Änderungen mit sich bringen – was genau ist noch unter Verschluss.