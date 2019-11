Delmenhorst. Der Beginn des Delmenhorster Weihnachtsmarktes rückt näher. Erstmals öffnen Stände, Buden und Karussells in diesem Jahr an einem Montag.

Los geht es am 25. November. Der frühere Start geht auf einen Wunsch der Schausteller zurück. Der Weihnachtsmarkt endet am 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend.

Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgeselschaft (dwfg) blickt voraus und lädt auf den Rathausplatz ein: „Naschen Sie auf dem Rathausplatz frisch gebrannte Mandeln und Schmalzkuchen, verschenken Sie Lebkuchenherzen und kleine Geschenke aus dem Kunsthandwerk, beobachten Sie die Kleinsten beim fröhlichen Karussellfahren, wärmen Sie sich die Hände an einem leckeren Heißgetränk und nehmen Sie sich Zeit für ein nettes Gespräch mit Freunden und Bekannten.“ Der Delmenhorster Weihnachtsmarkt lade in der Vorweihnachtszeit zum gemütlichen Beisammensein ein – mit funkelnden Lichtern und einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. So sei die stimmungsvolle Einstimmung auf das Fest der Liebe möglich.