Kommandeur Ickert spricht bei Gedenkfeier in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Kranzniederlegung am Volkstrauertag. Archivfoto: Marco Julius

Delmenhorst. Zum Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, legen der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Stadt Delmenhorst auf dem Rathausplatz Kränze für die Opfer von Krieg und Gewalt nieder. Beginn ist um 11.10 Uhr am Denkmal für die Kriegstoten. Danach steht eine Gedenkveranstaltung an.