Delmenhorst. Sarah Connor bekommt mit dem Bambi einen wichtigen Medienpreis überreicht. Die Jury würdigt ausdrücklich ihre aktuelle Single.

Die aus Delmenhorst stammende und jetzt in Berlin lebende Sängerin Sarah Connor wird am 21. November mit einem Bambi in der Kategorie „Musik National“ ausgezeichnet. Die 39-Jährige ist nach Überzeugung der Jury des traditionsreichsten deutschen Medienpreises ein „Kraftwerk mit Herz und Power ohne Ende“.

Lob für Song "Vincent"

Seit mehr als 18 Jahren verfolge Connor eine erfolgreiche Musikkarriere und werde von ihren Fans für ihre einzigartige Stimme und ihre ehrlichen Worte geliebt. Ihre aktuelle Single „Vincent“ sei ein Song über einen schwulen Jungen in der Pubertät und ein Plädoyer für Liebe und Toleranz. Das Lied habe zu einer öffentlicher Diskussion geführt und positive Reaktionen ausgelöst. (mit dpa)