Kommt Bewegung in die Situation an der Uhlandstraße in Delmenhorst? CC-Editor öffnen

Anwohner der Uhlandstraße klagen über ein von Mama-Taxis ausgelöstes Verkehrschaos. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Bewegt sich doch etwas an der Uhlandstraße in Delmenhorst? Wie berichtet, klagen Anwohner dort bereits seit geraumer Zeit über ein „regelrechtes Verkehrschaos“. Stichwort Mama-Taxis an der Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule, gelegen an eben jener Uhlandstraße.