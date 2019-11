Delmenhorst. Der Delmenhorster Kinderwunschbaum stößt auch in diesem Jahr auf große Resonanz. Jetzt werden die Geschenke verpackt.

Exakt 1350 Wünsche von drei- bis zehnjährigen Kindern aus bedürftigen Familien gilt es in diesem Jahr für die auch vom dk unterstützte städtische Kinderwunschbaumaktion zu verpacken. Angestellte aus dem Familien- und Servicebüro sowie Auszubildende der Stadtverwaltung kamen am Mittwoch erstmals in den Räumlichkeiten der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) zusammen, um sich mit Geschenkpapier und Papier und Klebeband an die Arbeit zu machen.

Bescherung ab 3. Dezember

Laura Fokken und Acelya Keskin sowie die übrigen Helfer verpacken Lego, Playmobil, Fußbälle, Roller, Bücher, Barbiepuppen und vieles mehr. Eine Herausforderung liegt darin, jedem Kind das richtige Geschenk zuzuordnen, damit es bei den Bescherungen ab 3. Dezember in der Villa an der Oldenburger Straße keine Tränen gibt. An Spenden sind bislang 14.000 Euro eingegangen oder avisiert.