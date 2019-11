Delmenhorst. Zur Europäischen Woche zur Müllvermeidung haben am Mittwoch 13 Gruppen in der Delmenhorster Markthalle Alternativen zu Einwegprodukten gezeigt. Beim Null-Müll-Aktionstag gaben sie auch praktische Tipps für den Alltag.

Müll vermeiden kann ganz einfach sein. „Ich kaufe zum Beispiel seit Kurzem Mehrweg und Glas statt Einweg“, erzählte Klara Kühn am Mittwoch beim Null-Müll-Aktionstag zur Europäischen Woche unter dem Motto wertschätzen statt wegschmeißen in der Delmenhorster Markthalle.

Kühn ist seit August Bundesfreiwilligendienstlerin beim Regionalen Umweltzentrum in Hollen, das als eine von 13 Gruppen rund um das Thema Müll informierte. Mit einer Null-Müll-Küche erklärten die Stuhrerin und ihre Kollegen den Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeits- und Verfallsdatum und zeigten, wie sich aus scheinbar unbrauchbaren Lebensmitteln noch etwas Leckeres zubereiten lässt: Gemeinsam stellten sie Zitronenschalenzucker her und pressten aus dem Fruchtfleisch Limonade, probierten Kaffeecracker aus altem Brot, Brotchips, Möhrengrünpesto, Kirchererbsen-Baiser oder Hummus.

Ganz ohne geht es kaum

Es sei schwierig, Müll gänzlich zu vermeiden, sagte Kühn. Gerade auch, weil im Supermarkt so viel Plastik- und andere Verpackungen zu finden seien. „Es nimmt viel Zeit in Anspruch, sich damit auseinanderzusetzen, aber es lohnt sich“, betonte sie. Mit dem Wechsel etwa von Einweg- auf Mehrwegflaschen lasse sich auch unkompliziert Müll vermeiden.

Mit den verschiedenen Verpackungsarten und deren Kennzeichnungen beschäftigte sich der Naturschutzbund (Nabu) in Delmenhorst. Dort klärte Bettina Janßen mit ihrem Team auf, dass schwarze Plastikverpackungen in der Regel verbrannt würden und farbige nur wieder zu farbigen verarbeitet werden könnten. Deshalb: „Durchsichtig ist am besten.“ Das Problem sei jedoch, dass Recycling-Plastik doppelt so teuer sei wie die Produktion aus neuen Rohstoffen – das sei für Unternehmen oft unattraktiv. Um Plastik gar nicht erst zu gebrauchen, zeigten die Umweltschützer, wie man selbst Bienenwachstücher herstellt und sie statt Frischhaltefolie verwendet.

Praktische Ansätze

Einen praktischen Ansatz lernten die Besucher auch beim Familienzentrum Villa kennen: Aus Stoffresten fertigten sich die Interessierten an der Nähmaschine selbst wiederverwendbare Kosmetiktücher, um die Watteprodukte künftig im Regal zu lassen. Von dieser Alternative hätten sie vorher noch gar nicht gewusst, sagten Aleyna und Angelina von der Realschule Lilienstraße. „Das hat auch gar nicht lange gedauert“, merkte Angelina zum Aufwand an. Dabei habe sie noch keine Erfahrung mit der Nähmaschine gehabt, mit Hilfe des Villa-Teams aber schnell gelernt: „Man muss wissen, wie doll man drückt. Sonst ist es zu schnell.“

Umweltschutz ist inzwischen nahezu überall angekommen. Ob bei der Reparaturwerkstatt der SPD, den Nachbarschaftsbüros oder Vereinen. Sogar die Städtische Galerie setzt mit ihrem Kinderprojekt Färbergarten, das vom Rotary Club Delmenhorst-Burggraf unterstützt wird, auf nachhaltige Kunst. „Es ist toll, das ist wie ein Kreislauf“, schwärmte Kunstvermittlerin Katrin Seithel. Zunächst zieht die Gruppe die Pflanzen auf, stellt aus ihnen die Farbe her und kompostiert die Reste, um die nächsten Pflanzen zu ernähren. „Das hat auch Laborcharakter, die Farben sind immer unterschiedlich“, meinte Seithel.

Zeit für Gespräche

Angesichts des vielfältigen Angebots zeigte sich auch Koordinatorin Monika Grenzdörfer vom Fachdienst Umwelt zufrieden. „Es ist immer was, aber es ist keine Eventveranstaltung“, betonte sie. So hätten die Besucher auch genug Zeit, sich mit dem Thema zu befassen und Gespräche zu führen. Mit insgesamt vier Schulklassen, einer Studentengruppe aus Vechta sowie Publikumsverkehr war an den Ständen über den gesamten Tag Kundschaft vertreten. „Hier kann man heute richtig was lernen“, lobte Bürgermeister Enno Konukiewitz. Jeder Einzelne müsse seinen für mehr Umweltschutz und damit weniger Müll beitragen: „Wir können nicht warten, bis die Regierungen Papiere verfassen. Es liegt an uns.“



Wie schwer es ist, gänzlich Müll zu vermeiden, zeigte sich auch beim Aktionstag in der Markthalle: Die belegten Brötchen wurden zwar nicht auf Einwegtellern, dafür aber auf Servietten gereicht.