Delmenhorst. Wenn alte Flaschen dir den Weg weisen – mit diesem Hinweis sind in der Delmenhorster Innenstadt heute bunt angemalte Plastikflaschen verteilt. Sie sind Wegweiser zu einer Aktion in der Markthalle.

Dort findet am heutigen Mittwoch, 13. November, ein Aktionstag im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung statt. Unter dem Motto "Aus Alt wird Neu" gibt es dort noch bis 17.30 Uhr eine Ideenwerkstatt. Es ist bereits der 7. Aktionstag dieser Art in Delmenhorst. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Schüler ab der 4. Klasse. Alle Interessierten sind aber auch willkommen. Der Eintritt ist frei.

Die künstlerisch in Szene gesetzte PET-Flaschen, die den Weg weisen, wurden von Jugendlichen des Jugendhauses an der Wittekindstraße gebaut. Die Flascheninstallationen werden im Zuge des Aktionstages bei einer Tombola versteigert.