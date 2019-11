Wohnhaus in Ahlhorn durch Feuer völlig zerstört CC-Editor öffnen

Das Einfamilienhaus wurde durch das Feuer vollkommen zerstört. Foto: NWM-TV

Ahlhorn. Ein Einfamilienhaus an der Cloppenburger Straße in Ahlhorn wurde in der Nacht zu Mittwoch durch ein Feuer vollkommen zerstört. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes glücklicherweise nicht im Haus.