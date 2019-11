Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets stressfreien Kolumne "Quergedacht" geht es um Humor, Kritik und mal wieder um Mr. Trump.

Am Arsch vorbei geht bekanntlich auch ein Weg, sagt man. Dinge, die nerven, nicht mal ignorieren, lautet deshalb ein Tipp aus dem goldenen Handbuch für ein stressfreies Leben. Sich ein dickes Fell zuzulegen, ein anderer. Von Trump lernen könnte da siegen lernen bedeuten. Dem Mann ist einfach nix peinlich. Kritik? Lässt er an sich abperlen. Kürzlich hat er sein unsägliches Versprechen, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen, konkretisiert. In Colorado soll demnach die Mauer stehen, die Sicherheit für die USA bringen soll. In Deutschland weiß man, dass Mauern keine Lösung sind. Aber das ist nicht Trumps Problem. Sein Problem ist die Geographie. Denn Mexiko und Colorado haben gar keine gemeinsame Grenze. Also folgte ein Shitstorm für den größten Präsidenten aller Zeiten.



Belgien, die wunderschöne Stadt

Doch was erwidert der? Wisse er doch alles, er habe nur einen Scherz machen wollen. Sagt der Mann, der mal, kein Witz, Belgien als wunderschöne Stadt bezeichnet hat.

Über Humor lässt sich bekanntlich streiten. Und wer die Aufnahme von Trumps Colorado-Rede sieht, der muss wirklich lachen. Auch wenn in keinster Weise zu erkennen ist, dass Trump scherzt. Dem Donald kann das egal sein. Seine Wiederwahl ist gar nicht unwahrscheinlich. Kommunikation kann er. Wenn auch auf seltsame Weise. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So wie über diesen feinen Witz: Sitzt eine Frau auf der Leiter und häkelt Grünkohl. Kommt ein Mann vom Ordnungsamt des Weges und sagt: „Moment mal, Angeln ist hier strengstens untersagt.“ Erwidert die Frau: „Ist mir doch schnuppe, was die Kartoffeln kosten. Ich bin eh mit dem Rad da.“