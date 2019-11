Delmenhorst. Seit 50 Jahren steht der 11. November in Delmenhorst ganz im Zeichen der Neuen Musik. Beim Jubiläumskonzert der Reihe gab es am Montagabend im Kleinen Haus einen Querschnitt des Genres zu hören.

Immer neue Wege beschreiten, sich nicht an alte Muster halten und vor allem sein Publikum verblüffen – darin ist Hans-Joachim Hespos ein wahrer Meister. Keines der von dem Ganderkeseer Komponisten initiierten Konzerte aus der Reihe „11.11 neue musik in delmenhorst“ gleicht dem nächsten, zumindest dessen können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer Gewiss sein. Und so war es auch am Montagabend im Kleinen Haus, als die Konzertreihe vor knapp 120 Anwesenden in die 50. Runde ging. Das Novum an diesem 11.11.: Erstmals setzte Hespos mit dem „Minguet Quartett“ ein Streicherquartett bei einem Konzert der Reihe ein.

Hespos bleibt im Hintergrund

Ein konventionelles Jubiläum war es kaum, das da am Montagabend auf der Theaterbühne zelebriert wurde. Denn ein großes Aufheben oder gar sich feiern lassen, das wollte Hespos augenscheinlich nicht. Stattdessen legte er – wie immer – den Fokus auf die neue und neueste Musik. Sieben Stücke hatte der 81-Jährige ausgewählt. Ein perfekter Schnitt durch die unterschiedlichen Strömungen und die etwas über 100 Jahre alte Geschichte der Neuen Musik, wie sich schnell herausstellte.

Einen imposanten, wenn auch für Hespos sehr milden Einstieg in das Jubiläumskonzert machte das „Minguet Quartett“ – bestehend aus Ulrich Isfort (1. Violine), Annette Reisinger (2. Violine), Aroa Sorin (Viola) und Matthias Diener (Violoncello) – mit dem gut halbstündigen „1. Streichquartett op. 7“ des ungarischen Komponisten Béla Bartók aus dem Jahr 1908. Während dieses Stück in Teilen an Beethovens späteren Werke erinnerte und damit beinahe träumerisch anmutete, wurde es mit Anton von Weberns „Sechs Bagatellen“, das nur einige Jahre nach Bartóks Stück komponiert wurde, merklich unkonventioneller. Minimalistisch, streng reduziert und durch wenige Töne vor allem konzentriert wurde hier besonders deutlich, welche Wirkung die Radikalität der Neuen Musik Anfang des 20. Jahrhunderts gehabt haben muss.

Bis in die Gegenwart

Gottfried Michael Königs „Quartett“ und Franco Evangelistis „Aleatorio“ (beide von 1959) lenkten das Programm dann hin zur Neuen Musik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und mit Brian Ferneyhoughs „Silentium“ ging es bis in die Gegenwart.

Eine Besonderheit erwartete das Publikum nach der Pause. Da setzte Hespos einen „Bremer Punkt“ und ließ Studenten der Bremer Hochschule für Künste eine Uraufführung präsentieren. Guillermo Bolentini interpretierte Christian Rosales Fonsecas Komposition „Für kleine Trommel“.

In den Bann gezogen

Natürlich durfte auch eines von Hespos„ eigenen Werken nicht fehlen. „Q I Digitale Electronic“ von 1997 erinnerte mit knirschenden und quietschenden Tönen an die maschinellen Geräusche in einer Fabrik und eckte damit bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern an. Denn das ist Neue Musik eben auch: Klänge, die oft schwer auszuhalten sind, einen aber dennoch in den Bann ziehen.