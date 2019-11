Delmenhorst. Ob Knie oder Hüfte – ein künstliches Gelenk kann dazu beitragen, die eigene Mobilität zu erhalten oder sogar wieder zurückzuerlangen. Wann ist ein solcher Eingriff sinnvoll? Und was muss man tun, um möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen?

Ob Knie oder Hüfte – ein künstliches Gelenk kann dazu beitragen, die eigene Mobilität zu erhalten oder sogar wieder zurückzuerlangen. Wann ist ein solcher Eingriff sinnvoll? Und was muss man tun, um möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen? Diese und weitere Fragen beantwortet Dr. Markus Philipp, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie am Josef-Hospital Delmenhorst, am Donnerstag, 14. November, in der Patientenvortragsreihe des Josef-Hospitals.

Nach dem Referat Zeit für Fragen

Dr. Philipp stellt in seinem Vortrag die verschiedenen Behandlungsmethoden vor. Dabei liegt es ihm am Herzen, Ängste abzubauen und Perspektiven aufzuzeigen. Im Anschluss an den Vortrag steht der Experte für weitere Fragen rund um das Thema Gelenkersatz zur Verfügung.

Die Reihe „Gesund in Delmenhorst“ richtet sich an alle Bürger. Die Vorträge finden von 18 bis 19 Uhr im Besucher-Café (Café Dia) am JHD statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.