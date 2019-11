Delmenhorst. Schon 1500 Kinder sind für das Minimathematikum im Nordwollemuseum angemeldet. Die Wanderausstellung setzt auch ein Zeichen für die künftige Ausrichtung des Hauses.

Eigentlich sollen Vier- bis Achtjährige an den 15 Stationen des Minimathematikums eine dreidimensionale Stadt aus Bauklötzen bauen oder am Knobeltisch aus widerspenstigen Teilen Formen puzzeln. Doch ihren Erzieherinnen und Lehrerinnen haben die Exponate bei der Eröffnung der vom Mathematikum Gießen konzipierten Wanderausstellung auch sichtlich Spaß bereitet. Seit gestern und noch bis Freitag, 29. November, gastiert das für ältere Kindergartenkinder und jüngere Grundschüler gedachte Brückenprojekt in der Nadelsetzerei des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur.

Museum setzt künftig stärker auf Technik

„1500 Kinder aus 60 Einrichtungen sind schon angemeldet“, berichtet Museumsleiter Dr. Carsten Jöhnk. Kitas und Grundschulen aus Delmenhorst, Bremen und Oldenburg sind darunter. Für den Museumsleiter ist das Minimathematikum ein Zeichen dafür, „wo es mit unserem Haus hingehen soll“. Bei der Neueinrichtung des Museums, die laut Jöhnk möglichst nächstes Jahr beginnen soll, soll der sozialgeschichtliche Fokus sich in Richtung Technik verschieben und das forschende Lernen mehr Gewicht bekommen. Von den rund 4000 Schülern, die das Nordwollemuseum bisher jährlich als Lernort nutzen, haben die meisten das Thema Industrialisierung im Blick. Künftig sollen die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) eine größere Rolle spielen.

Kreis wird durch Riesenseifenblase zum Zylinder

Hier setzen auch die interaktiven Experimente im Minimathematikum an. Da wird mit einer Riesenseifenblase der Kreis zum Zylinder, die Form also zum Körper. Und man kann sich selbst unendlich oft gespiegelt sehen. „Kinder können hier zukunftsweisende Kompetenzen entwickeln“, lobte Bürgermeister Enno Konukiewitz. Zudem sei es eine „tolle Sache“, dass die Ausstellung Kinder durch Mathe glücklich machen wolle.

BBS-II-Schüller unterstützen Vier- bis Achtjährige

Einen großen Anteil daran, dass dies gelingt, haben neben den Förderern LzO-Stiftung und Delbus auch die Sozialpädagischen Assistenten und Erzieher der BBS II Delmenhorst. Vier von ihnen begleiten jede Kindergruppen durch das Minimathematikum – und hatten bei ihrer eigenen Einführung auch viel Spaß mit der Riesenseifenblase.